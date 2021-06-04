Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulun Enerjisi Raporu 2020 sonuçları, çevrim içi düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Rapora göre, 2019’da İstanbul Avrupa Yakası’nda 753 bin 323 olan toplam taşınma hareketi, 2020’de yüzde 29,7 gerilemeyle 529 bin 464 seviyesinde kaldı.

En büyük düşüşün ikinci el gayrimenkulde gözlendiği söz konusu dönemde, taşınma sayısı ikinci el gayrimenkulde yüzde 33,5’lik azalışla 401 bin 682’ye düştü. Bu rakam 2019’da 604 bin 369 olarak açıklanmıştı. Aynı dönemde birinci el gayrimenkulde ise yüzde 14,1’lik gerileme yaşandı. Böylece, 2019’da 148 bin 954 olan yeni gayrimenkule geçiş sayısı 2020’de 127 bin 782 seviyesinde kaldı. 2019’da her gün ortalama 2 bin 63 abone yer değiştirirken, geçen yıl günde yaklaşık 1450 abone taşındı.Gayrimenkul taşınma hareketindeki düşüşler salgının etkisinin ilk olarak hissedildiği nisan ve mayıs aylarında yaşandı. İkinci el gayrimenkule taşınma sayısı Nisan 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,8 azalırken, bu oran mayıs ayında yüzde 76,9 gibi rekor seviyeye ulaştı. Yeni gayrimenkule geçişte ise Nisan 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4, mayıs ayında da yüzde 59,2 düşüş görüldü.

Sayfiye yerlerinin doluluk oranı ve elektrik tüketimi arttı

Salgın sürecinde taşınma hareketi ve elektrik tüketiminin seyrini gösteren rapora göre, salgınla mücadele kapsamında evde kalmanın teşvik edilmesi ve kısıtlamaların etkisiyle mesken abonelerinin elektrik tüketimi de arttı.

Esenyurt, 2020’de 78 bin 517 taşınma hareketi ile yeni ve ikinci el gayrimenkulde ilk sırada yer alırken, en az taşınma hareketi 3 bin 983 ile Çatalca’da gözlendi. Doluluk oranı artışlarına bakıldığında ise Silivri’de 2019’da yüzde 92,6 olan doluluk oranının 3,5 puan artarak yüzde 96,02’ye ulaştığı gözlendi. Söz konusu dönemde Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu ve Güngören gibi bölgelerin doluluk oranı geriledi.