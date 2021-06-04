Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcılar için uzun vadede güvenli yatırım kaynağı olan altın, yükselişiyle yüz güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl rekor rakamlara ulaştıktan bir süre sonra grafiğini beklenmedik derecede düşüş çizgisine indiren altın, yeniden zirveye oynayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Uzmanlarca artış grafiğinde ibrenin daha da yukarılara çıkacağı öngürüsü bulunan altının gram satış fiyatı 527,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da;

527,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 527,70 liradan,

3 bin 477 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 498 liradan,

481,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 485,30 liradan,

3 bin 398 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 418 liradan,

bin 699 liradan alınan Yarım Ziynet bin 709 liradan

850 liradan alınan Çeyrek Ziynet 855 liradan satıldı.