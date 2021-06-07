Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu “Bir süredir kapalı olan düğün salonlarının yeniden açılması ile birlikte çiftlerin ev alışverişi telaşları da arttı. Özellikle çeyiz paketleri gibi ürünlere talep yoğunlaştı. Biz de bu dönemde bir kamu iştirak şirketi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Gerçek indirimlerle, evlenecek çiftlerimizin yuvalarını kurmalarına yardımcı olacağız” dedi. Çeyiz alışverişlerine yönelik hazırladıkları kampanyadan bahseden Çevikoğlu “İndirimlerimizi beyaz eşya, ev dekorasyon, mutfak gereçleri ve ev aletleri kategorilerinde başlattık. Tedarikçilerimizle birlikte ürüne göre değişkenlik gösteren ortalama yüzde 40’a varan indirimler hazırlandı. Ayrıca, birçok üründe de ücretsiz kargo ile alışverişlerde kolaylık sağlıyoruz” diye konuştu. Online düğün alışverişinde bu yıl seviyenin daha da yükselmesini beklediklerini anlatan Çevikoğlu, tüketicinin güven damgalı e-Ticaret platformlarını tercih etmesini önerdi.

100 alışverişten 22’si kahve makinesi 16’sı tencere-tava

Hakan Çevikoğlu, çiftlerin 100 alışverişinden 25’ini ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinin oluşturduğunu belirterek “100 alışverişin 22’sini kahve makinesi, blender gibi küçük ev aletleri, 16’sını ise tencere tava gibi pişirme araçları oluşturuyor. Pandemiyle çeyiz sepetlerine hamur ve ekmek yapma makineleri de girdi. Ev mobilyalarının satışında yüzde 30 artış var” dedi.

Kısıtlama olmasa da online’a alıştık Pandemi sebebiyle 13 ayı aşan süredir evdeyiz. Bu süre her birimizde yeni alışkanlıklara sebep oldu. 1 yıl önce "Dokunmadan kıyafet alamam" diyenler şimdi mağazaya gitmek yerine online kanaldan alışveriş yapıyor.