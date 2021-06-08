Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Salgın sınırlamalarının ortadan kalkmasıyla birlikte en fazla hareketlenecek sektörlerden biri de düğün sektörü... Pandemide ertelenen düğünlerle de dahil edildiğinde bu yıl yaklaşık 700-800 bin kişinin dünya evine girmesi bekleniyor. Ancak dövizdeki artışlar, salgında yüksek talep ve arzda yaşanan sıkıntılar, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıdı. Sektör temsilcileri son 12 ayda küçük ev aletlerine, beyaz eşyaya, züccaciye ürünlerine ve mobilyaya; markasına ve donanımlarına göre yüzde 30-75 arasında değişen oranlarda zam geldiğini belirtiyor.

ORTALAMA 150 BİN TL

Düğün öncesi ve düğün günü yapılan harcamalara da, pandemide zor günler yaşayan hizmet sektörü kaynaklı fiyat artışları yansımış durumda... Bir düğün için öngörülen hesaplamalara göre;

¥ Ortalama salon kiraları, (yemekli davetler için) 40 bin TL civarında bulunuyor. Artan talep sebebiyle yer bulmak da zorlaşmış durumda...

¥ Standart ev takımlarını kapsayan mobilya alışverişi (salon, yatak odası, oturma grubu ve mutfak) ortalama 30 bin TL’yi buluyor.

¥ Tam takım beyaz eşya ihtiyacı için ortalama 15 bin TL ayrılması gerekiyor.

NİŞAN VE KINA GECESİ İÇİN 20 BİN TL

¥ Perde, halı, züccaciye gibi alanlarda yapılacak alışveriş için ortalama 15 bin TL’nin gözden çıkarılması gerekiyor.

¥ Gelinlik, nişanlık, düğün çekimleri, kuaför ve gelin arabası masrafları 20 bin TL’yi buluyor.

¥ Düğün öncesi yapılan nişan ve kına gecesi merasimleri için de ortalama 20 bin TL gidiyor.

¥ Bazı diğer masraflar da (balayı, konaklama, ulaşım gibi) dâhil edildiğinde, bir düğün yapmanın maliyeti ortalama 150 bin TL’yi buluyor.

BİR SALONDA GÜNDE 3 ETKİNLİK

Düğün salonu işletmecileri “Evlenen çiftlerin çoğu salon kiralıyor. Geçen yıl yapılamayan düğünleri de eklediğimizde bu yaz en yüksek düğün rakamına ulaşacağız. Bazı mekânlarda günde üç düğün olacak. Talep artışı ve pandemideki kayıplar, salon kiralarına yüzde 20 civarında zam olarak yansıdı. Yemeksiz organizasyonlarda mekân ücretleri 10 bin liradan başlıyor. Ancak ortalama bir yemekli düğün, 40 bin lira civarına yapılabiliyor. İşletmeler personel dâhil hazırlıklarını yaptı, bu haftadan itibaren yoğunluk başladı. Doluluk oranları yüzde 100’e yaklaşmak üzere, yer bulmak da zorlaşıyor” görüşünü dile getirdi. Beyaz eşyada son dönemde ithalata dayalı sac fiyatı, mobilyada da sünger, sunta ve MDF fiyatı kaynaklı artışlar yaşanmıştı. Züccaciye ürünlerinde, özellikle ithalatla gelenlerde döviz bazında maliyet artışı içeride fiyatlara yansımıştı. İşçilik, kira, faturalar gibi işletme maliyetlerinin artması da ürün ve hizmet fiyatlarını tımandırdı.

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100 MİLYAR LİRALIK EKONOMİ

Gelinlikçi, çiçekçi, kuaför, fotoğrafçı, kuyumcu, mobilyacı, züccaciyeci, beyaz eşyacı, tekstilci ve çeyizciler başta olmak üzere onlarca sektör hareketlenecek. Piyasada bu yaz (altın dâhil) 100 milyar TL civarında bir düğün ekonomisi oluşacağı tahmin ediliyor.

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