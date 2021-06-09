Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı sosyoekonomik sınıflardan 804 kişiyle gerçekleştirilen anket, önemli ipuçları verdi. Katılım Emeklilik tarafından yapılan çalışmaya göre;

¥ Katılımcıların yüzde 83,7’si "keşke pandemiden önce para biriktirmiş olsaydım" dedi.

¥ Yüzde 45,4'ü, birikimlerini altın alarak değerlendirdiğini söyledi.

¥ "Fazladan 1.000 TL’niz olsa ne yapardınız?" sorusuna; yüzde 30,3 "altın alırım" şeklinde cevap verdi.

¥ Yüzde 54’ü işini kaybetmekten korkuyor. Gelecekten endişe duyma oranı ise yüzde 61...



TASARRUF YAPAMIYORUZ

¥ 'Gelecek 12 ay içerisinde hanenizdeki ekonomik durum nasıl olacak?' sorusuna, katılımcıların yüzde 19,4’ü "daha iyi olacak" dedi.

¥ Aylık harcamalar dışında tasarruf yapabilme durumuyla ilgili soruya, katılımcıların yüzde 83,8’i "hayır" dedi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek "Huzurlu ve rahat bir gelecek için yıllar öncesinden planlama ve yatırım yapılması gerektiğini her fırsatta söyledik. Hayatlarımıza yeni normaller kalıcı olarak girerken; birikim yapmanın, geleceğe yatırım yapmanın önemi pandemide daha iyi anlaşıldı. BES, halkımızın tasarruflarını değerlendirmek ve zor zamanların güvenli limanı olmak için oldukça iyi bir seçenek" dedi.