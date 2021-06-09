Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz.

3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.

Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe desteği ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Muş hibe desteğinin detaylarını açıkladı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi.