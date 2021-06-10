Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

1 MİLYAR 82 MİLYON DOLAR ARTIŞ

Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Haziran ile biten haftada 1 milyar 82 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 917 milyon dolarlık artışla 48 milyar 721 milyon dolardan 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi.

ALTIN REZERVİ 165 MİLYON DOLAR ARTTI

Altın rezervleri ise söz konusu haftada 165 milyon dolarlık artarak 44 milyar 49 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Semih Tümen atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Semih Tümen oldu.

Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası, faizi bir önceki ay olduğu gibi Mayıs ayında da değiştirmeyerek yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.