Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler "Çinliler özellikle İstanbul’dan arazi satın almaya başladı. Proje geliştirip, müteahhitlik yapacaklar. Özellikle Cumhurbaşkanı’mızın 'İki yeni şehir kuracağız' açıklamasının ardından Çinliler, ülkemizde kurdukları şirketlerle satın almalara yöneldi. Markalı konut sektöründe ciddi bir oyuncu olmaya hazırlanıyorlar. Türkiye doğunun en batısında ve çok avantajları var. Çin’e bu anlamda çok dikkatli bakmak gerekiyor. İki tip alım var; biri yatırım biri oturum. Türk vatandaşlığı almak, iyi bir yatırım oluyor. Güvenli liman olarak görülen bir ülkeyiz. Ancak markalı konut arzında ciddi azalma var. Bu sebeple fiyatlar artmaya devam edecek. Dünyanın en çok kazandıran konutları ülkemizde, bu nedenle yabancılar ülkemizden vazgeçmiyor" dedi.