Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadeleyi ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak gördüklerini söyledi. Bakan Elvan, Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda yaptığı konuşmada; salgının 2020 yılından itibaren küresel gündeme damgasını vurduğunu, küresel ekonominin yüzde 3 ve dünya ticaretinin yüzde 8’in üzerinde daraldığını, dünya genelinde milyonlarca kişinin iş gücü piyasalarını terk etmek durumunda kaldığını bildirdi.

"MUTLAKA KAZANILMASI GEREKEN BİR SAVAŞ"

Bakan Elvan, ülkelerin ekonomik istikrar için uyguladığı politikaların küresel enflasyona, bütçe açıklarına ve yüksek borçluluk seviyelerine sebep olduğuna dikkati çekerek “Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engel. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda fiyat yapısı bozulur, uzun vadeli karar almak güçleşir, içeride yatırım yapmak zorlaşır ve kaynaklar verimsiz alanlara gider. Sanayici önünü göremediğinde ekonomik istikrardan da bahsetmek mümkün olmaz. İşte bu yüzden enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Sorunu bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel rol oynuyor. Ülkemizin bu alandaki kırılganlıklarını azaltmak üzere yapısal politikalara hız kazandıracağız. Yakın zamanda kuracağımız Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacak. Biz burada verimliliği odağımıza alarak üretim yapısında kalıcı ve rekabetçi bir yapıyı hâkim kılıp fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek istiyoruz” dedi.

55 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Salgından bütün ülkelerin etkilendiğine işaret eden Bakan Elvan, şunları söyledi: Böylesine zorlu dönemde üretimde ve ticarette süreklilik devam ettiyse Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği, Nakdî Ücret Desteği ve Normalleşme Desteği gibi mekanizmaların büyük payı var. Sadece bahsettiğim bu dört uygulamayla 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık bir destek sunduk.