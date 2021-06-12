Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasında üretilen yerli panellerle 271 MW kapasiteye ulaşan santral, şimdiden Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali oldu. Dev yatırımın ilk fazının tamamlanması sebebiyle teknik gezi düzenlendi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte üst düzey bürokratlar ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen teknik inceleme gezisinde santralin yönetim ve veri merkezi olarak inşa edilecek ödüllü SCADA binasının temeli de atıldı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Bundan sadece altı yıl önce Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisi kurulu gücü 40 megavattı. Devletimizin konuyu stratejik olarak ele almasıyla bu yatırımlar hayata geçebildi ve bu alanda Türkiye yeni bir sayfa açmış oldu. Fabrikamız üretime başlar başlamaz aynı gün Kalyon Karapınar GES’in kurulumuna da başladık. Toplamda 1 milyar dolar yatırım ile kurulan Kalyon Karapınar GES tam kapasiteye ulaştığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük beş santralinden biri olacak. Tamamlandığında 1.000 megavat kurulu güce ulaşacak. 2.600 futbol sahası büyüklüğündeki bu alan Türkiye’nin çöl niteliğindeki bir bölgesi. Burada hem yerli enerji üretimine hem de çevreye büyük katkı sunacak bu projeyi hayata geçirmiş olduğumuz için gurur duyuyoruz” dedi.

YILLARIN İHMALİNİ KALDIRIYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Eğitimde, sağlıkta, enerjide, sanayide, teknolojide birçok alanda yılların ihmal edilmişliklerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, sürdürülebilir arz dengesi sağlamak ve çevreci yaklaşımla yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz.”

FOSİL YAKITI ENGELLENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “İklim krizinin olumsuz etkilerini en derinden hisseden ülkelerden biriyiz. İnşallah Karapınar GES tam kapasiteyle 2022 yılının sonunda devreye alınacak. Burada 20 milyon metrekarelik bir alan, güneş panelleriyle donatılacak. Her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt kullanımı da engellenmiş olacak.”

HER GÜN VİTES YÜKSELTİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Türkiye, hem kaynak hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak. Hamdolsun son üç dört yıldır devreye aldığımız toplam kurulu gücün yüzde 90’ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Artık her gün vites yükselterek ilerliyoruz.”