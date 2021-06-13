Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Herkes burada kendine bir yer buluyor ve bu yasadan yararlanarak borçlarını ödemeleri bakımından rahatlayacaklar. Bu yasa çok geniş kapsamlı, bütün ticaret erbabının ve vatandaşın kendisine bir yer bulacağını düşünüyorum. Bir af değil, kamunun alacaklarını taksitlendiriyoruz. Vergi, sigorta, belediye-emlak vergileri, trafik cezaları, araç bakımları, öğrenci kredileri gibi çok geniş kapsamlı. Devlet 'hem yıllık faiz 4,2, hem de 3 yıl vade ile bunu bize öde' diyor. Bu iş para almak için yapılmadı. Esnafımız 'Yasa çıktı, rahatladık' diye bakıyor. 5 lira olarak ödenecek bir rakam, neredeyse 1,2 liraya kadar düşüyor ve üç yılda ödeniyor. Kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir alacağı var ki; bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç. Ama bu son yasadan 90-100 milyar liralık bir tahsilatın, 36 ay içinde sağlanacağını bekliyoruz” dedi.