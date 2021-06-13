Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu pazarlarda domates 3 TL, salatalık 2,5 TL, taze fasulye 5 TL, kiraz 5-20 TL, erik 10-15 TL, kayısı 8-10 TL, patlıcan, kabak ve biber 4 TL, karpuz 1,5-2 TL, kavun da 4-5 TL bandında satıldı.Pazarcılar, önümüzdeki günlerde tarlada ürünlerin bollaşmasıyla birlikte fiyatların daha da düşmesini bekliyor. Vatandaşlar da taze ve ucuz ürünlerle fileyi doldurmanın bereketini yaşıyor.