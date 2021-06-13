Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatta son yıllarda atağa kalkan Türkiye’nin üniversite öğrencileri de ihracata katkı sunacak. Üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği genç girişimcilik projesi ile e-Ticaret’in yeni yıldızlarının izini süren Acadebi, üniversiteli girişimlere iş fırsatları sunarken farklı ülkelerin pazarlarını da tecrübe etme imkânı sağlıyor. Acadebi ve Kenya Büyükelçiliği iş birliğinde başlatılan girişimle Acadebi bünyesinde ticarete atılan 20 bin üniversite öğrencisi tarafından Afrika’ya ihracat hamlesi başlatılacak. Bu girişimle Türkiye’ye önemli bir döviz girdisi kazandırılması hedefleniyor.

TİCARET KÖPRÜLERİ KURULACAK

Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki CBS, Türkiye ve Afrika arasında dijital kanallar vasıtasıyla ticaret köprüleri kurulacağını belirterek “Türk ve Kenyalı üniversite öğrencilerimiz bir araya gelerek birlikte iş yapma, ülkelerine katma değer sağlama fırsatı bulacak. Bu girişim sayesinde Türk kardeşlerimiz ülkemize Türk ürünlerini kazandıracaklar. Böylece hem eğitimlerine devam edip hem de ticaret faaliyetlerini geliştirebilecekler. Her iki ülke arasında bu yönde geliştirilen bütün projeleri koşulsuz destekliyoruz” dedi.,

EĞİTİM SÜRESİNCE KAZANÇ İMKANI

Acadebi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Göver de “Yirmi bin üniversite öğrencisine iş geliştirme fırsatı sunarken eğitimleri süresince kendi kazançlarını elde etme olanağı sağlıyoruz. Girişimcilerimizin dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyoruz. Yirmi bin üniversite öğrencisi, projemiz sayesinde Afrika’ya Türk ürünlerini götürecek. Geliştirdiğimiz farklı projelerle onları Afrika’dan başlayıp farklı bölgelere uzanan bir dünya turuna çıkarmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.