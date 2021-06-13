Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lamborghini şirketinin başkan ve CEO’su Stephan Winkelmann, 2021’de 10 aylık üretim kapasitelerini daha şimdiden doldurduklarını ve ürettikleri bütün arabaları sattıklarını açıkladı. Winkelmann, “Salgın sebebiyle üretime iki ay ara verilmesine rağmen 2020, Lamborghini için şimdiye kadarki en iyi ikinci sene oldu” dedi. Yönetici, ilk çeyrekte de şirketin satışlarında yüzde 25 artış görüldüğünü ifade etti. Son olarak aktör Kevin Fletcher, Lamborghini’nin Huracan modelinden satın aldı.