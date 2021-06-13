Lamborghini şirketinin başkan ve CEO’su Stephan Winkelmann, 2021’de 10 aylık üretim kapasitelerini daha şimdiden doldurduklarını ve ürettikleri bütün arabaları sattıklarını açıkladı. Winkelmann, “Salgın sebebiyle üretime iki ay ara verilmesine rağmen 2020, Lamborghini için şimdiye kadarki en iyi ikinci sene oldu” dedi. Yönetici, ilk çeyrekte de şirketin satışlarında yüzde 25 artış görüldüğünü ifade etti. Son olarak aktör Kevin Fletcher, Lamborghini’nin Huracan modelinden satın aldı.
Lamborghini satışları karantinada patladı
13.06.2021 - 07:21 | Son Güncelleme: 13.06.2021 - 07:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnsanlar koronavirüs salgını sebebiyle bir seneyi aşkın süredir evlerine hapsolmuşken ilginç bir şekilde lüks spor arabaları satışlarında patlama yaşandı.
Etiketler : Lamborghini,
793163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/793163.aspx
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