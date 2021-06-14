Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada müsilaj temizleme çalışmalarına dair güncel bilgileri paylaştı. Marmara Denizi'ni uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7/24 denetlediklerini ve günlük değişimlere anında müdahale ettiklerini belirten Kurum, bakanlığa bağlı uzman ekiplerin sahadaki denetimleri Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

İL İL SON DURUMU AÇIKLADI

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: Marmara Denizi’mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2 bin 166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7/24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz. İllerimizde altı günün sonunda; İstanbul 452,5 metreküp, Kocaeli 133,5 metreküp, Bursa 111,5 metreküp, Tekirdağ 112 metreküp, Balıkesir 300 metreküp, Çanakkale 226 metreküp, Yalova 831 metreküp müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik.

NUMUNELER LABORATUVARLARA GÖNDERİLİYOR

Kurum, bölgedeki arıtma tesislerinden alınan atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarına gönderdiklerini belirterek, "Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim adamlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz" dedi.

İstanbul'da yağış nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı.

DENİZİ KİRLETEN 51 TESİSE CEZA

"Marmara Denizimizi ve deniz canlılarını birlikte kurtaracağız" diyen Bakan Kurum, denetimleri sıklaştırarak sürdürdüklerini kaydederek, 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdiklerini, çevreyi ve denizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini bildirdi.

MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU İLK TOPLANTISI YARIN

Bakan Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum, Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısını yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Bakan yardımcılarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, ilgili kurum temsilcilerimiz ve bilim insanlarımızla müsilaj temizliğinde geldiğimiz son durumu değerlendirecek, yol haritamızı istişare edeceğiz. Marmara'yı kurtarmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, müsilajı deniz bakterisiyle temizlemeyi başardı Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan müsilaj, İstanbul Üniversitesi'nin projesiyle doğal ortamında yararlı deniz bakteri izolatlarıyla temizlendi. 8 Haziran'da başlatılan pilot uygulama kapsamında Yenikapı Limanı'nda yüzeyde yer alan müsilaj 5 günde temizlendi. Çalışma sonuçları Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarına sunulacak.