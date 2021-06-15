Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Karaismailoğlu; istasyon sayısının 11, hat uzunluğunun 15,4 kilometre olarak planlandığını aktararak, ayrıca 150 bin metrekarelik bir alanda, 68 metro aracı kapasiteli depo alanı yaptıklarını da belirtti. Ulaşım hızı saatte 80 kilometre olacak metro hattının ilk açıldığında günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacağını anlatan Karaismailoğlu; projeyle, Gebze OSB ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacaklarını kaydetti.

MARMARAY'A DA BAĞLANACAK

Karaismailoğlu, metro hattının aynı zamanda Gar İstasyonu’nda Marmaray’a bağlanacağına işaret ederek, şöyle devam etti: Çalışacak 28 adet tren, ileri ve milli teknolojiyle Türkiye'de üretiliyor. Proje bedeli 2,5 milyar lira olan hattın OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023'ün ilk çeyreğinde, Gebze Gar-Darıca Sahil kesimini de 2023'ün sonunda hizmete almayı hedefliyoruz. 2023-2048 yılları arasında burada yakıttan, zamandan, çevresel etkilerden doğan ekonomik kazancın 27,3 milyar lira olacağını öngörüyoruz.