Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te 12 bin metrekare alana sahip merkez, yüzde 80’nini kadın girişimcilerin oluşturduğu 50 mağazaya ev sahipliği yapıyor. AVM, muhafazakâr giyimseverlerin de buluşma noktası olacak. Girişimci kadınların ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşen kurdele kesiminde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Özkaymaz, “Burayı ülkemize ve şehrimize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kadınlarımızdan aldığımız güç ile büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz hem ülkemizin hem de dünyanın farklı yerlerinde şube açmak. Turistlerin özellikle de Arap turistlerin yeni cazibe merkezi olacak AVM’mizin yıllık ziyaretçi hedefi bir milyon” ifadelerini kullandı.