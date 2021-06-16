Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN’ın elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan Avenue EV banttan indi. Türkiye’nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önemli bir hamle olarak görülen araçların, kamu kurumlarına yönelik ilk teslimleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. Kısa şarj özelliği sayesinde 15 dakikada tam şarja ulaşıyor. Bu sayede 80 kilometre yol katediyor. D

24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

Duraklarda kısa süreli şarjlarla birlite 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor. TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Yüksek performanslı, verimli ve çevre dostu bir elektrikli otobüs olan Avenue EV’i seri üretime hazır hale getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar da “Bu projeyle en büyük hedefimiz, yerli elektrifikasyon sistemlerinin yaygınlaşarak ülkemizde bu konuda bir ekosistemin oluşması” diye konuştu.