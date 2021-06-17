Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Maliye ve Hazine Bakanlığı ile AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının bir süredir üzerinde çalıştığı kripto para piyasasına ilişkin taslakta sona gelindi. Taslağın, Cumhurbaşkanlığında yapılacak son değerlendirmeden sonra kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. Taslak ile kripto paralara yatırım yapanların mağduriyetlerinin önlenmesi ve bu sektöre yönelik denetim-gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığında da geçtiğimiz günlerde bu konuda bir toplantı yapıldı. Edinilen bilgilere göre taslak ile kripto para şirketlerine ilişkin yeni şartlar getiriliyor. Bu şirketleri kuracakların teminat göstermesi, kurulmalarının izne tabi olması, sahiplerinin güvenlik soruşturmasına tabi tutulması, şüphe uyandıracak meblağlarda alım satım yapılması durumunda MASAK’ın devreye girmesi, ayrıca bu şirketlere sermaye şartı getirilmesi gibi öneriler bulunuyor.

VERGİ ÖDEYECEKLER

AK Parti’nin ekonomi kurmayları, kripto para kuruluşlarına, bankaların uyması gereken koşullara benzer kurallar getirilmesi gerektiğini belirterek; alım satımlarda elde edilen kazançlar üzerinden vergilendirilmelerinin de söz konusu olacağını dile getirdi. Vergilendirme konusunda dünya örnekleri inceleniyor. Kripto para piyasasında bulunan mevcut kuruluşlara, yeni getirilecek kurallara uymaları için belli bir süre de tanınacak. AK Parti ekonomi kurmayları “Sonuçta dünyada bunun kuralları henüz yok. ABD ve AB’de de henüz aracı kurumlarla ilgili bir yasal düzenleme yapılmamış. Burada yasakçı bir anlayışla hareket etmiyoruz. Bu kuruluşların uymaları gereken kuralları belirliyoruz” dedi.

Kripto paralarda çöküş durmuyor Son 6 haftada ABD ve Çin kaynaklı gelişmelerle sarsılan ve yaklaşık yarı yarıya değer kaybeden kripto paralarda yeni bir satış dalgası yaşandı.

THODEX VAKALARI BİTECEK

Türkiye'de kripto para yatırımcılarının sayısının 5 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamla dünyada ilk beşte yer alan ülkede günlük işlem hacmi 1 milyar doları aşıyor. Son olarak kripto para borsası Thodex, binlerce yatırımcıyı mağdur ederek kapanmış, sahipleri yurt dışına kaçmıştı.

Thodex’in firari kurucusu Özer'in evine icraya gidenler eli boş döndü Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in evine icra amacıyla giden mağdur avukatı Sinan Keskin, evin boşaltıldığını tespit ettiklerini söyledi ve icraya gidenler elleri boş döndü.