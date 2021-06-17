Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da tutma kararı aldı.

Ekonomistler de faizde değişiklik olmasını beklemiyordu.

"AŞILAMANIN HIZLANMASI TOPARLANMAYI DESTEKLİYOR"

Kararla ilgili Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.

Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, "Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır" denildi.

Yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kurul açıklamasında, gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın etkisiyle kredilerde ılımlı bir seyir izlendiği, kredilerin seyri ve kompozisyonu makroekonomik istikrar açısından yakından takip edildiği kaydedildi.

"CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME HIZLANACAK"

Merkez Bankası, emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırmasını bekliyor.

"SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Açıklamada faizin sabit tutulmasına gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde ithalat fiyatları kaynaklı maliyet unsurlarının yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. "

"FAİZ ENFLASYONUN ÜZERİNDE SEYREDECEK" MESAJI

Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirtirken, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Kurul açıklamasında, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" denildi.

Fed faiz kararını açıkladı SON DAKİKA HABERİ! ABD Merkez Bankası (Fed), federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı.

Merkez, faiz için bekleyecek Politika faizinin yüzde 19 olarak korunacağı, ilk indirimin temmuz ya da ağustosta gelebileceği belirtiliyor.