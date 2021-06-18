Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havucum.com’un yaptığı araştırmaya göre en çok tercih edilen hediye, yüzde 57 ile saat ve cüzdan gibi aksesuarlar oldu. Kıyafet yüzde 23, teknoloji yüzde 14, parfüm yüzde 9 ve kitap yüzde 7 pay aldı. Kadınların üçte biri (yüzde 33) cüzdan ve yüzde 30’u kol saati almayı tercih ederken erkeklerin neredeyse üçte biri (yüzde 30) kıyafet ve beşte biri (yüzde 20) teknoloji kategorisindeki ürünleri almayı tercih ediyor.

BÜTÇE 100-300 LİRA

Nasıl bir hediye istediği sorulduğunda babalar kıyafet ve teknoloji derken anneler ise takı ve küçük ev aletleri istediğini dile getiriyor. Ayrılan bütçe ise 100-300 lira arasında. Anneler ise 50-300 lira arasında değişen bir seyir hâkim olmuştu. Babalar Günü’nde alınan hediye ise annelere göre daha az. Aras Holding’in e-Ticaret sevkiyatlarına odaklanan şirketi Jetizz’in Genel Müdürü Sinan Yavuz Anneler Günü’nde hediye alma ve kutlama alışkanlığının Babalar Günü’ne göre çok daha yüksek olduğunu belirterek “Bu yıl anneler günü tam kapanmaya denk geldiği için e-Ticaret ve kargo kullanımı daha da arttı ve iki dönem arasındaki kargo gönderim farkı daha da açıldı. Sevkiyatlarda yüzde 50 civarı artış yaşandı ancak Babalar Günü’nde bu oranlar yüzde 10 civarında oldu” diye konuştu.