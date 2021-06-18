Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kademeli normalleşme ve yaza giriş yapılmasıyla birlikte piknik, sayfiye alanları ve tatil yörelerine gidişlerde hızla artış yaşanmaya başladı. Yaz aylarının vazgeçilmezleri dondurma, soğuk ve gazlı içeceklerle birlikte mangal ekipmanları, fotoğraf makinesi ve hoparlör gibi birçok farklı üründe fiyat artışı görüldü. Ulusal, yerel, toptan kanallarda yer alan insert ve reklam kampanyalarıyla birlikte e-Ticaret fiyatlarını analiz eden BrandZone verilerine göre; içecek kategorisinde en çok zamlanan ürün gazoz türleri oldu. Mart ayına oranla mayıs ayında gazoz türlerinde yüzde 15’lik fiyat artışı yaşandı. İçecek kategorisinde zam oranıyla gazoz türlerini yüzde 12 ile enerji içecekleri takip etti. Bu fiyat artışlarını sırasıyla yüzde 9’luk zam oranıyla gazlı içecekler, yüzde 1,3 zam oranıyla soğuk çay ve yüzde 0,6 zam oranıyla soda ürünleri takip etti.

DONDURMAYA YÜZDE 8 ZAM

Yaz aylarında en çok tüketilen dondurma ürünlerinde de fiyat artışı gözlendi. Mart ayına oranla mayıs ayında kâse dondurma fiyatları yüzde 8’lik zam ile en çok fiyat artışı yaşanan ürün oldu. Kâse dondurmayı ise yüzde 3’lük zam oranıyla kornet ve çubuk dondurma çeşitleri takip etti. Havaların ısınması ve kademeli normalleşmeyle beraber cumartesi günleri sayfiye ve piknik alanlarına da gidişler arttı. Bu artış mangal ve barbekü ekipmanlarının fiyatlarına da yansıdı. Mayıs ayında bir önceki aya göre mangal ve barbekü ekipmanlarında yüzde 24’lük zam oranıyla ciddi fiyat artışı yaşandı. Mart ayında ortalama fiyatları 17,90 TL olan mangal ve barbekü ekipmanlarının mayıs ayındaki ortalama fiyatları ise 22,15 TL oldu. Çay makinesi ve termos gibi ürünlerde de satış artışı dikkat çekti.

TAŞINABİLİR TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE DE ZAM GELDİ

Sokağa çıkma yasaklarının gevşemesi ile birlikte dışarıda vakit geçirme süresi de arttı. Özellikle yaz aylarında tatilcilerin en çok kullandığı ürünler olan fotoğraf makinesi, hoparlör ve powerbank gibi ürünlerde de fiyat artışı gözlendi. Mart ayında ortalama e-Ticaret fiyatı 6 bin 956 TL olan fotoğraf makinesi yüzde 10’luk zam ile mayıs ayında 7 bin 663 TL’ye yükseldi. Yüzde 3’lükzam ile ortalama hoparlör fiyatları bin 595 TL’den bin 642 TL’ye yükseldi. Bu fiyat yükselişlerini yüzde 2,6 zam ile ortalama fiyatı 204 TL’den 209 TL’ye yükselen powerbank ürünleri takip etti.