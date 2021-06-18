Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Pekin, tüketicilerin birçok tüccarda harcayabileceği bir dijital yuan test programı başlattı. Geçen ay, Hainan eyaletindeki Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda birçok banka, ziyaretçilerin dijital RMB'yi içeren çoklu kullanım senaryolarını deneyimlemelerini sağlamak için deneme uygulamaları hayata geçirmişti. Çin hükûmeti, dijital para birimi testlerinin bir parçası olarak şimdiden çok sayıda e-Yuan eşantiyonu gerçekleştirdi.

İLK BÜYÜK EKONOMİ

Geçen yıl, Çin Halk Bankası, bağımsız dijital para birimini 2022 Kış Olimpiyatları için hazır hâle getirme planlarını açıklamıştı. Resmî adı olmayan ancak DCEP (Dijital Para Birimi Elektronik Ödemesi) olarak bilinen yeni para biriminin kripto paralarla bazı özellikleri paylaşacağı belirtildi. E-yuan'ın dolaşımdaki nakdin yerini alması beklenirken, Çin ulusal düzeyde dijital para birimini test eden ilk büyük ekonomi olmayı planlıyor.

EL SALVADOR'A BITCOIN REDDİ

Geçtiğimiz günlerde kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak onaylayan El Salvador, Bitcoin’i ekonomisine entegre etme konusunda Dünya Bankasından yardım talep ederken, şeffaflık noktasında endişelerini dile getiren Dünya Bankası, El Savador’un talebini reddetti.

BITCOIN işlemlerini MASAK denetleyecek Aracı kurumlar için sermaye şartı olacak. Şüpheli hareketleri MASAK denetleyecek. Suistimallere karşı teminat mecburiyeti getirilecek. Kripto para kuruluşları vergilendirilecek. Mevcut platformlara, yeni düzene uyum için süre tanınacak.

Dünyada ilk: El Salvador Bitcoin'i yasal hale getirdi Orta Amerika ülkesi El Salvador'da kripto para birimi olan Bitcoin resmi para oldu. Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi parası olurken, Salvador'da bundan sonra ABD doları ile birlikte kullanılacak.