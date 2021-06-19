Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Covid-19 sürecinde hastalığa karşı korunmak için insanlar arasındaki mesafe artarken, insanlar ile akıllı telefonlar arasındaki mesafe kısaldı. Yaklaşık 1,5 yıldır etkisini sürdüren pandemide yüz yüze görüşmeler azalırken, sosyal medya kullanımı ve görüntülü görüşme imkânları sunan akıllı telefonlara bağımlılık ise arttı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verileri, bu durumu gözler önüne serdi. Akıllı telefon kullanım istatistiklerine göre, bir kişinin mobil cihaz kullanım süresi 2019 yılında ortalama 3 saate yakınken, bu sürenin pandemi nedeni ile 4 saate yaklaştığı belirlendi. Ayrıca, kullanıcıların yüzde 22’sinin telefonlarını birkaç dakikada bir kontrol ettiği ve yarıdan fazlasının saatte birkaç kez telefonuna baktığı ifade edildi.

TELEFON SAYISI BİLGİSAYARIN 5 KATI

Dünyada toplam nüfusun üçte ikisine karşılık gelen 5 milyardan fazla insan mobil cihaz sahibi iken, bunların yüzde 70’ini ise akıllı telefonlar oluşturuyor. Ayrıca, dünya üzerindeki telefon sayısının, bilgisayar sayısının 5 katı olduğu tahmin ediliyor. İnternet kullanıcılarının sayısı da tıpkı telefon kullanıcılarının sayısı gibi katlanarak artıyor. 2018’in ocak ayından bu yana dünya genelinde günde ilave bir milyon kişinin internet kullanmaya başladığı belirtiliyor. 2018 yılında 8 milyar olan internete bağlı cihaz sayısının da 2030 yılında 1 trilyona yükseleceği tahmin ediliyor.

5G ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’de ise yaklaşık 83,5 milyon mobil abonenin 77 milyondan fazlası 4.5G hizmetlerine abone iken, bu abonelerin 56 milyondan fazlası da cihazı ve SIM kartının uyumlu olması çerçevesinde aktif olarak 4.5G hizmetinden faydalanıyor. Ülkedeki mobil abone sayıları giderek artarken, 4.5G hizmetinin ardından daha hızlı internet ve haberleşme imkânı sunacak olan 5G teknolojisine ilişkin yerli ve millî ürünlerin çalışmaları da tam gaz devam ediyor. BTK’nın destekleri ile geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Projesinin ilk fazı, mart ayında tamamlanmıştı.