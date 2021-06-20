Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın yarından itibaren Türkiye'ye tüm uçuşlarını başlatma kararı, turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Turizmciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'na ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür etti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır "Bu kararı mutlulukla karşılıyoruz. Çünkü Rusya bizim için çok önemli bir pazar, Ruslar için de Türkiye vazgeçemedikleri bir destinasyon. Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk" dedi.

MORALLAR DÜZELDİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da "Aldığımız tedbirlerle ne kadar güvenli, önemli ve iddialı turizm destinasyonu olduğumuzu gösterdik. Rusya'nın da bütün uçuşlarını açma kararı, Antalya'ya ve Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi. Güvenli hizmet sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Turizmde "Her şey dâhil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay ise "Rusya pazarı, Türk turizmi için çok önemli. Bu kararla birlikte moraller düzeldi, buna çok ihtiyaç vardı" görüşünü dile getirdi. Geçen yıl salgın sürecinde bile Antalya, 3,5 milyon Rus turisti ağırlamıştı. Bu sene en az 4 milyon Rus bekleniyor. Sadece Rus turist ekonomisinin 3,5 milyar doları bulması tahmin ediliyor.

Cari açığa ihracat ve turizm merhemi Türkiye'nin cari işlemler açığı; dış ticaret açığındaki gerileme, turizm ve taşımacılık gelirlerindeki artış öncülüğünde nisanda 1,7 milyar dolara geriledi. İyileşme eğiliminin devamı ile birlikte yıllık açığın, 2021 genelinde 25 milyar dolara düşmesi bekleniyor.

Müsilaj turizmi vurdu Marmara Denizi'ni derinden etkileyen müsilaj (deniz salyası) önce balıkçılığı, şimdi de turizmi yaraladı. Denize girmekten çekinen vatandaşlar turizm bölgelerindeki rezervasyonlarını birer birer iptal ettiriyor.