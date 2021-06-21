Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Temiz enerji yatırımlarında gaza basan Türkiye'de, bugün 98 bin megavatlık kurulu gücün yüzde 53'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Şimdi sektörde yeni dönem başlıyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin blokzincir teknolojisini kullanarak geliştirdiği Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi ile, yenilenebilir enerji herkes için ulaşılabilir hâle geliyor. Büyük ölçekli kuruluşlardan bireysel tüketicilere kadar artık isteyen herkes yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi tercih edebilecek ve bunu YEK-G Sistemi sayesinde belge ile ispatlayabilecek. Bu sistemin işletileceği Organize YEK-G Piyasası'nın açılış töreni bugün yapılıyor.

Türkiye’nin yeni enerji üssü Türkiye'nin asırlık projesi Filyos Doğalgaz İşletme Tesisinin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak'ta atıldı.

BÜTÜN SÜREÇ TAKİP EDİLEBİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yenilenebilir enerjiye büyük bir rağbet var. Bu hareketliliği ve katılım düzeyini artırmak istiyoruz. YEK-G de, yenilenebilir kaynakların yaygınlaştırılması için hayata geçireceğimiz yeni bir uygulama. Piyasamızın ilk sertifikalı ürünü olan YEK-G için ilk organize piyasa seans günü, bugün olacak. Bu tarihten itibaren fiyatlar Organize YEK-G piyasasında oluşacak. Hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle bazlı kontratlarda ticaret yapılmaya başlanacak. Üretimden tüketime kadar elektrik enerjisinin kaynağını belgelendirerek, tüketicilere EPİAŞ onaylı bir sistem içerisinde bunu izleme imkânı sağlayacağız. Üretilecek her 1 MWh’lık YEK-G Belgesine, eşsiz bir kod atanacak. Böylece YEK-G’de tüketiciler, kullandığı elektriğin üretimden tüketimine kadar bütün süreçlerini takip edebilecek. Sürdürülebilir karbonsuz bir geleceğe katkı sağlanacak. Tüketiciler, gönüllü olarak bu piyasaya katılacak. İstediği kaynak tüketimini tercih edebilecek. Firmalarımız ve bireysel tüketiciler bunu sosyal sorumluluk gereği yapabileceği gibi, ayrıca sürdürülebilirlik raporlarında da bu belgeyi kullanabilecek" dedi.

Dönmez: Türkiye’yi yenilenebilir enerjinin merkezi yapacağız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefleri olduğunu vurgulayarak, “'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye’yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız” dedi.

Yeşil enerjiye 2 trilyon dolar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yenilenebilir enerjiye son 10 yılda yaklaşık 2 trilyon doların üzerinde bir yatırım yapıldığını belirterek, önümüzdeki beş yıl içerisinde bu rakamın 3,3 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.