Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan kapanmalar ve bunun getirdiği iş kaybının işletmeler üzerindeki etkisini sınırlandırmayı amaçlayan destekler genişletiliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, salgından etkilenen imalatçı KOBİ'lere desteğin kapsamını genişletti. Buna göre, salgının en şiddetli hâlinin yaşandığı 2020 yılında, önceki yılda elde ettiği gelirde kayıp yaşayanlara, 'işe devam' desteği verilecek. Destek kredisi faizsiz ve ertelemeli ödeme şeklinde gerçekleşecek. Progamın yeni döneminde 2019'daki gelir toplamı ile 2020 yılı toplamı karşılaştırılarak gelir kaybı bulunacak. Gelir kaybı miktarı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak.

Yeni dönemdeki destekten, kamu bankaları tarafından başlatılan 'işe devam kredisini' Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 250 bin liraya kadar kullanan işletmeler de destekten istifade edebilecek. Aynı zamanda KOSGEB'den girişimcilik kredisi alanlar, ana ve yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanlar da destekden yararlanabilecek.

YAPILANDIRANA DA AÇIK

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi gerçekleştirebilecek. 3-21 Mayıs dönemindeki ilk başvuru sürecinde başvurusu reddedilen işletmeler, yeni şartları karşılıyorlarsa başvuru yapabilecek.

Kırtasiyeciler için destek başvuruları 21 Haziran’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvurularının 21 Haziran’da başlayacağını açıkladı.

KAÇ TL OLACAK, KİM BAŞVURACAK?

¥ İşletmelerin Covid-19 salgınından önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak.

¥ Mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak.

¥ 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.

¥ Desteğin geri ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

¥ Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuruda bulunabilecek.

KIRTASİYECİLERE 5 BİN LİRA ÖDEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için, kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini açıkladı. Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında, kırtasiyecilere destek sağlanacağını belirtti. Başvurular "https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/" üzerinden alınmaya başlandı. Programdan Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnaf yararlanacak. 14 ilde yürütülecek programla kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verilecek. Başvurunun fazla olması hâlinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınacağı belirtildi.

BDDK bazı pandemi desteklerini 3 ay daha uzattı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Haziran'da süresi dolacak olan bazı destekleri Eylül aynının sonuna kadar uzattı.