Covid-19 salgını nedeniyle nisan ayında Rusya tarafından Türkiye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, bugün itibariyle Antalya’ya yeniden uçuşlar başladı.
İLK UÇAK İNDİ
Rusya’nın Moskova kentindeki Vnokovo Uluslararası Havalimanı’ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları’na(THY) ait uçak saat 5.40'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
Covid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yolcular kafileler şeklinde otobüslerle aprona getirildi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport işlemlerinin ardından bagaj bölümüne geçti.
Valizlerini alan turistler daha sonra çıkışta tur acentası gişelerinden son işlemlerini yaptırmalarının ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.
2 AY SONRA GELEN MUTLULUK
Yaklaşık 2 ay sonra yeniden turizm kenti Antalya’ya gelmenin mutluluğunu yaşayan Rus turistlerin çoğunluğunun aile şeklinde oldukları görüldü.
Birçok rehberin ellerinde Rus isimleriyle misafirlerini bekledikleri gözlendi.
Kısa sürede belirli aralıklarla Rusya’nın farklı kentlerinden Antalya’ya gelen uçaklardan inen yolcular havalimanında yoğunluk oluşturdu.
44 UÇAK İLE 12 BİN TURİST BEKLENİYOR
Ülkelerinin Türkiye’ye yönelik kısıtlamayı kaldırmasından mutlu olduklarını belirten Rus turistler, güzel bir tatil geçirmeyi planladıklarını söyledi.
Turizm kenti Antalya’ya gün boyu 44 uçakla, 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor.
Turizmde Rus ruletini Türkiye kazandı Rus heyeti, Türkiye’de kendilerine verilen seyahat programının dışına çıkarak, gelişigüzel hareket etti. Denetimlerini rastgele gittiği otellerde gerçekleştirdiler. Türkiye ise bütün tesislerde aynı standartta aldığı üst düzey pandemi tedbirleri ile Rusları şaşkına uğrattı.
4 milyon Rus turist sevinci Türkiye 'tam kapanma' ve 'hızlı aşılama'nın meyvelerini şimdi toplayacak. Rusya'nın uçuşları başlatma kararının ardından sadece Rus turist ekonomisinin 3,5 milyar doları bulması bekleniyor.