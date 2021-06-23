Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile bugün tekrar başlayan uçuşlar sebebiyle Rus turistlerin Türkiye'ye yönelik talebinde yüzde 250 artış olurken Rus turizm sektörü yetkilileri, bu sene 7 milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret edebileceğini belirtiyor. Bu da 2019 rakamlarının yakalanması anlamına geliyor. Rusya'nın önde gelen tatil planlama şirketlerinden OneTwoTrip'in Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova “Türkiye'nin Rus turistler tarafından tekrar ziyaret edilebileceğini öğrenmemizin ardından Türkiye’ye uçuşlara yönelik talep çarpıcı bir şekilde artarak yüzde 250 yükseldi.

ANTALYA İLK SIRADA

Yüzde 48 payla Rusların çoğu Antalya biletlerini araştırırken yüzde 41 payla İstanbul ikinci ve yüzde 4 payla Dalaman üçüncü sırada yer aldı” dedi. Uçuşların 15 Nisan'dan bu yana yapılamaması sebebiyle Türk turizm sektörünün yanı sıra Rus turizm sektörü de zarar gördü. Rus turizm şirketlerinin ertelenen uçuşlar sebebiyle vatandaşlara yönelik borcunun 50 milyar ruble (yaklaşık 680 milyon dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

Kısıtlama kalktı, Rus turist akını başladı Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte, içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.