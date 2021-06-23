Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Anadolu’nun yöresel dokumalarını ilk defa bir araya getiren ‘Türkiye Dokuma Atlası’ projesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje, geleneksel dokumalara yeniden hayat verme ve onları uluslararası alanda tanıtarak ticarete kazandırma amacı taşıyor. Sergide, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 151 çeşit dokuma türü yer alıyor. 3 ay boyunca haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

EMİNE ERDOĞAN'DAN DESTEK

Geleneksel dokumanın yeniden hayat bulmasını sağlayacak proje aynı zamanda Türk markası olarak yurt dışı fuarlarda da tanıtılacak. “Geleneksel sanatların yitik birer hazine olmaması, bizim onları göz önünde tutmamıza bağlı” diyen Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, şunları söyledi: Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan masallara karışmamaları için onları yaşatmamız gerekiyor. Ayrıca genç nesillerin, zihnini ve ruhunu bu zengin anlam dünyası ile beslemeliyiz. Dünya ne kadar değişirse değişsin, gelenek, sanat, zanaat ve yerel üretim her zaman ayakta kalmalıdır. Bu nedenle Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nin hayat bulmasını son derece kıymetli buluyorum. Geleneksel dokuma kültürümüzdeki doğa dostu özellikleri, dünyanın ilgisine sunabiliriz. Türkiye'nin tekstil gücü, küresel olarak giyim kültürünün yeni değerler kazanmasına katkı sağlayabilir.

ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın ödülleri verildi Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından 8’incisi düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda ve yenilikçi tasarımlar ödüllendirildi.

İHRACATA KATKI SAĞLAYACAK

Tekstil sektörünün küresel salgına rağmen 2020 yılında küresel ligde bir basamak atlayarak dünyanın en büyük 5'inci ihracatçı ülkesi konumuna yükseldiğini dile getiren İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise sektörün bu başarısının, tarihî mirasından beslendiği güçten aldığını vurguladı. Coğrafyamıza özgü 500’e yakın dokuma ve sergi alanında bulunan 140’ı aşkın kumaş çeşidinin proje kapsamında tespit edildiği bilgisini veren Öksüz, bir sonraki adımda projeyi İstanbul'a taşımayı amaçladıklarını, İTHİB olarak fuarlarda “Geçmişten Geleceğe Türk Tekstili” başlığı altında sunmak istediklerini söyledi.

HEDEF İPEĞİ "TÜRK MARKASI" YAPMAK

“Maalesef ipek bugün Türkiye'de kalmadı” diyen Öksüz, ipeği yeniden canlandırmak için tiftikteki atak gibi bir çalışma yürüttüklerini söyledi ve yerel yönetimlerden destek istedi. İTHİB, Marmara Üniversitesi, TİM ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje, Anadolu'nun dokuma kumaş kültürünün araştırılması, bunların bir katalogda toplanarak coğrafi işaret tescili oluşturularak bir 'Türk Markası' şeklinde dünyaya tanıtılması hedefiyle de hareket ediyor. Projenin bir milat olduğunu ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle “Proje, sayısız dokuma ve nakış tekniğini bir araya getirmekle kaymayacak, Türkiye'nin uluslararası düzlemde tanıtımı için de önemli sorumluluk üstlenecek” diye konuştu.

Çin ve Vietnam'dan ithal bazı dokuma ürünlerine yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak Ticaret Bakanlığı, Çin ve Vietnam'dan ithal edilen bazı dokuma ürünlerinde haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.