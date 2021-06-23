Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde pek çok teknoloji şirketi Türkiye'ye yatırım kararı açıklarken, söz konusu yatırımlar, ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra pek çok kişiye de istihdam kapısı oldu. Yaklaşık 10 yıl önce Huawei'nin AR-GE merkezi ile başlayan dijital teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yolculuğu, son dönemde Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile ve TCL ile devam etti.

İSTİHDAM ARTACAK

Realme ve Vivo da Türkiye'ye yatırım kararı açıklayan şirketler arasına katıldı. Akıllı telefon üreticilerinin milyon dolarlık yatırımları ağırlıkla İstanbul ve çevresinde kümelenirken, teknoloji şirketlerinden bazıları Türkiye'deki fabrikalarından çıkan telefonları iç piyasaya sunmaya başladı. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel “Bu yatırımlar sayesinde birçok vatandaşımıza iş imkânı sunulmaktadır. Yatırımlar sayesinde Türk mühendis ve teknisyenler de bu teknolojinin nasıl uygulandığını öğrenebilecek” dedi.

Yenilenmiş telefonlar ithalatı azaltacak Türkiye'de her yıl yaklaşık 12 milyon adet cep telefonu satılırken bunların yüzde 80'i ithal ediliyor.

TCL, 4 yeni telefon modelini Türkiye'de üretiyor Çinli teknoloji devi TCL, Arçelik ile güçlerini birleştirerek Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladı. 2022'de üretim kapasitesini 1 milyona çıkarmayı hedefleyen şirket, bu yıl içinde de 4 cep telefonu modelini Türkiye'de üretmiş olacak.