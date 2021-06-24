Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli 5G konusunda kritik bir aşama daha geçildi. ULAK ve GTENT tarafından geliştirilen yerli ve millî 5G baz istasyonunda ilk bağlantı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 5G cep telefonuyla, yerli 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirdi. Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı’nın kapanışında konuşan Karaismailoğlu, bu teknolojinin gelişiminde önemli bir eşiğin geride kaldığını, ulaşım ve haberleşmenin ekonomik ve sosyal hayatın merkezinde olduğunu, bu değişimin yeni yaşama modellerinin ortaya çıkmasına önayak olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, 2020 sonu itibarıyla 7 milyardan fazla mobil telefon aboneliği bulunduğunu, 2025’e kadar bağlantıların yüzde 20’sinin 5G olacağını öngördüklerini belirterek “Bütün dünyada mobil şebeke işletmecilerinin gelecek beş yıl içinde şebekelerine 1,1 trilyon dolardan fazla yatırım yapması ve bu yatırımın yaklaşık yüzde 80’inin 5G teknolojisine olması bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağı ve bu bağlantıların sadece yüzde 10’unun insanlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Yakın gelecekte, her bir kilometrekarede dolaşacak verinin yaklaşık dört yılda bir 16 kat artacağı tahmin ediliyor. Bu talebi karşılamak üzere, önceki nesle göre 25 kat fazla frekansa ve 2.000 kat fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyacağız” diye konuştu.

5G ile internet hızının 100 kat artacağını dile getiren Karaismaloğlu, “Pandemiye rağmen 5G için gece gündüz çalıştık. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firmamızın ve üç mobil işletmecimizin katılımıyla başlatılan ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen ‘Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ kapsamında 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin yerli ve millî gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanmalıyız. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hâle getirmemiz gerekiyor. Hayatımız toptan değişecek. Otonom sistemler, yapay zekâ ve blokzincir gibi yeni teknolojiler, 5G ile hayatlarımızda gittikçe daha çok kullanım alanı bulacaklar” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da gerek ULAK baz istasyonu gerek GTENT çatısı altında ve tüm yerli ve millî ürünlerle beraber olunduğu sürece 5G’ye kavuşmanın an meselesi olduğunu belirterek, “İnşallah 5G’ye yerli ve millî imkânlarla geçen ilk ülkelerden olacağız” ifadelerini kullandı.

Yerli 5G ürünlerinde perde kalkıyor! 130 firmanın millî imkânlarla ürettiği 5G radyo, çekirdek, şebeke, radyolink gibi ürünlerin son hâli tamamlandı. Bu ürünlerin prototipleri yarın kamuoyuna tanıtılacak.