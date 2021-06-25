Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’un olumsuz etkilerini en aza indirmek için ihtiyaç sahibi haneleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yanık, “e-Devlet üzerinden aldığımız başvurular ile yürüttüğümüz Sosyal Destek Programında şimdiye kadar 2,2 milyondan fazla hanemize toplamda 2,2 milyar lirayı aşkın nakdiîyardımda bulunduk” dedi.

"VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

“Salgın Sosyal Destek Programı”nın üç fazı ve “Biz Bize Yeteriz Türkiye” kampanyası ile yapılan yardımlarla, 7 milyon farklı haneye sosyal yardım ulaştırdıklarını anlatan Yanık, şunları kaydetti: Salgının ülkemizde ilk görüldüğü tarihten itibaren dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Sosyal Koruma Kalkanı şemsiyesi altına aldık. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yoğun bir çalışma programı oluşturduk. Böylece çeşitli desteklerle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemeler, başvuruları esnasında belirttikleri banka hesaplarına yatırıldı. Banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT aracılığıyla yardım ödemelerini ulaştırıyoruz.

Pandemi destekleri genişliyor Gelir kaybı yaşayan imalatçı KOBİ'lere 'işe devam' desteği verilecek. Geri ödeme 2024'te başlayacak. Kırtasiyecilere de 5 bin lira destek ödemesi yapılacak.