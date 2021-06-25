Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nato zirvesinde yaptığı görüşmelerin ardından Almanya ve Fransa’nın Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmasıyla turizmde de umutlar arttı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl sonunda Rusya’dan gelen toplam ziyaretçi sayısının 4-4,5 milyon, Almanya’dan gelecek toplam ziyaretçi sayısının 2,5 ila 3 milyon bandında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

SONBAHARA KADAR SÜRECEK

Rusya’dan uçuşların başladığı 22 Haziran’dan itibaren Antalya’ya 40’tan fazla uçak indiğini dile getiren Bağlıkaya, “Rusya’dan akınların ertelenmiş taleplerin de etkisiyle sonbahar aylarında da devam edeceğini düşünüyoruz” dedi. Bağlıkaya, Almanya’nın, 1 Temmuz’dan itibaren vaka sayısının düşük olduğu yerlere seyahat sınırlamalarını kaldıracağını da hatırlatarak “Almanya’daki meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde Türkiye’ye yönelik satışlarda ciddi bir ivme yakalandığı yönünde. Dolayısıyla temmuz başından itibaren çok sayıda Alman misafiri ülkemizde ağırlayacağımızı ifade edebiliriz” diye konuştu. Fransa’nın Türkiye’yi kırmızı ülkeler listesinden çıkarma kararını da değerlendiren Bağlıkaya şunları kaydetti: Söz konusu kararla birlikte birçok tur operatörü, Türkiye’ye yönelik charter seferleri başlatmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede Fransa’dan 400 bin ila 500 bin bandında ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz.

DOĞU AVRUPALI DA GELİYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır ise Rusya’nın yanı sıra Doğu Avrupa ülkelerinden de turistlerin gelmeye başladığına dikkat çekerek “Almanya, Polonya, Romanya, Çekya ve Bulgaristan gibi ülkelerden de misafir ağırlıyoruz. İç pazarda ise Kurban Bayramı’na yönelik ciddi bir rezervasyon var” ifadelerini kullandı.

Kısıtlama kalktı, Rus turist akını başladı Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte, içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.