Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı yılbaşına kadar uygulanmayacak.

2021 yılı Haziran-Aralık döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarları, yasalarda yer alan enflasyon kadar artış hükmünden muaf olacak.

Yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılıyor. Bu artırma işlemi son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gözönüne alınarak yapılıyor.



Kamuda ‘sigara bırakma’ kampanyası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nda alınan kararların uygulanması noktasında önemli bir adım atıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında ‘başarabilirsin’ temasıyla sigara bırakma kampanyası başlatıldı.

Covid-19 sigara bıraktırdı Sigara kullananlarda hastalığın daha hızlı ilerlemesi ve ölüm oranlarının yüksek olması pandemi döneminde sigara bırakmak isteyenlerin sayısının artmasına sebep oldu.

Sigara, mesane kanseri riskini 6 kat artırıyor Üroloji uzmanı Doç. Dr. İlker Tinay, mesane kanserinin nedenleri arasında en önemlisinin sigara kullanımı olduğunu söyledi.