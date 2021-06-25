Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapanlardan yatırımcısına kadar herkesin yakından takip ettiği altında son durum yükseliş oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,50 lira oldu.
ÇEYREK 812 LİRA
İstanbul Kapalıçarşı’da 501,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 501,50 liradan, 3 bin 304 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 325 liradan, 457,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 228 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 248 liradan, bin 614 liradan alınan Yarım Ziynet bin 624 liradan ve 807 liradan alınan Çeyrek Ziynet 812 liradan satıldı.
Altın fiyatları el yakıyor! Çeyreğin imitasyonu bile 50 TL Altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonunun bile 50 lira olduğu piyasada vatandaşlar, 40 bin liralık alışverişlerini bin liraya mal edebiliyorlar.
Dolar ve altın dalgalı sularda ABD Merkez Bankası, “tahvil alımını azaltma" ve "faiz artışı" şeklinde gerçekleşecek iki aşamalı sıkılaşma politikasını uygulamaya başlayacak. Dolar dünyada güçleniyor. 'Ons'ta ise 10 yıl önce yaşanan büyük düşüşün benzerinden korkulsa da; beklentiler büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda...
Çeyrek altın 812 liraya yükseldi, işte altında son durum
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 807 liradan alınan çeyrek altın 812 liradan satıldı. İşte fiyatlarda son durum...
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapanlardan yatırımcısına kadar herkesin yakından takip ettiği altında son durum yükseliş oldu. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 501,50 lira oldu.
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