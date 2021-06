Türkiye Gazetesi

Teknoloji firmalarının atağı dikkat çekerken, tekstilde üretim kalitesi bilinen dünya devi Victoria Secret Türkiye’ye göz kırpıyor.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ FİRMASI H3C YATIRIMDA KARARLI

Çin merkezli teknoloji şirketi H3C ile Boğaziçi Holding iştiraki Boğaziçi Bilgisayar arasında yaklaşık iki yıl önce imzalanan distribütörlük anlaşması fiziki yatırıma dönüşüyor. Marmara Bölgesi’nde kurulması planlanan fabrikada 200 kişi istihdam edilecek ve veri depolama, yapay zeka, akıllı bağlantı, 5G, bilgi güvenliği ve yeni nesil güvenlik çözümleri üretilecek. Türkiye böylece H3C’nin bölgedeki üretim üssü olacak. Türkiye’de üretilen yüksek teknoloji ürünleri aynı zamanda yurt dışına ihraç edilecek. H3C Uluslararası Ticaret Başkan Yardımcısı Richard Xie, Türkiye’nin H3C’nin dış yatırımlarında öncelikli ülke konumunda olduğunu söylerken, Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu muhtemel yatırımın gerçekleşmesi hâlinde Türkiye’nin kazanacağını ifade etti.

TURİZMİN MERKEZİ KRİPTO ÜSSÜ OLUYOR

Turizmin gözdesi Bodrum’a dünyanın önde gelen yazılımcılarını ve teknoloji yatırımlarını çekecek yeni bir merkez geliyor. Bu yıl Bodrum’da 1 milyar lira değerinde Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve projelerine imza atan AB Grup Holding aynı bölgeye teknoloji üssü kurmak için start verdi. 4 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ABStocks’un merkezi de olacak teknoloji üssünde ağırlıklı olarak blockchain, nanoteknoloji, uzay madenciliği ve uzay turizmi alanlarında teknolojiler üretilecek. 28 Haziran’da açılacak olan Türkiye’nin yerli kripto para borsası ABStocks’un merkezini de Bodrum’a taşıyacaklarını belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak “Günümüzde teknoloji yatırımlarının ve çalışanlarının değeri hızla artıyor. Küresel şirketler en iyi teknoloji çalışanlarını kendilerine çekebilmek için yarış halinde. Bodrum’un bu anlamda da bir cazibe merkezi olabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda Türkbükü bölgesindeki gayrimenkul yatırımlarımızın hemen yanında yeni ve büyük bir arazi satın aldık. Bu arazi üzerine bölgenin en büyük teknoloji üssünü kuracağız. Burada blockchain teknolojileri başta olmak üzere birçok yenilikçi proje üreteceğiz. Türkiye’nin blok zincir ve dijital varlıklar alanında çok önemli potansiyeli bulunuyor. Biz bu teknolojiyi yerli imkânlarla da yazabilecek güçteyiz” dedi. Blok zincir teknolojisinin yakın gelecekte hemen her alanda uygulanacağını dile getiren Bayrak “Bu alanda Türkiye’yi ve Bodrum’u teknoloji üssü yapabiliriz. Yatırımlarımızı buna göre şekillendirdik” diye konuştu.

DÜNYA TEKSTİL DEVLERİ ÜRETİM İÇİN GÜN SAYIYOR

Aralarında Victoria’s Secret, Yamamay, CSP International ve Maglieficio Emmebivi’nin de olduğu dünyanın en büyük iç giyim üreticileri, yeni iş birliklerini görüşmek üzere İstanbul’a geliyor. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Nazım Kanpolat, 3-6 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleşecek Linexpo Streetfest’te dünya devlerini ağırlayacaklarını belirterek “Yeşildirek bölgenin en güçlü üretim üssü olacak. Bunun için her türlü çabayı gösterip iş birliğini gerçekleştireceğiz. İç giyimde de ‘Made in Turkey’ markasını dünyanın her yerine taşıyacağız” dedi. Bilindiği üzere Victoria’s Secret, en ünlü dünya markalarından biri. CSP International ise Milan borsasında işlem gören tek İtalyan iç giyim markası. Aynı şekilde İtalyan Yamamay da iç giyimin yanı sıra çanta ve ayakkabıda da iddialı. Bu devlerin yanı sıra 10’dan fazla dünya markası ile de üretim yolunda görüşmeler yapılacak.

