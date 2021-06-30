Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015’te 6 milyon 495 bin 239 kişi iken 5 yılda yüzde 22,5 artarak 2020’de 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Nüfus yaşlandıkça emekli sayısında da artış kaydediliyor. Türkiye’de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun yüzde 11’ini oluşturuyor. Ülkedeki emekli sayısı aralarında Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsrail, Ürdün ve Libya’nın olduğu birçok ülkenin nüfusunu geçiyor.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 16'SI

Emeklilere, vefat eden eş, anne veya babasının aylığını alan 3 milyon 878 bin kişi, malullük, vazife malullüğü ve sürekli iş göremezlik aylığı alan 318 bin kişi de eklendiğinde SGK’den aylık ve gelir alanların sayısı 13 milyon 383 bini buluyor. Bu rakam ise Türkiye nüfusunun yüzde 16’sına karşılık geliyor. Devlet, SGK eliyle 2020 yılında 13 milyon 383 bin emekli ve hak sahibi için 350 milyar liraya yakın aylık ödemesinin yanı sıra, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplam 22 milyar lira ikramiye ödemesi yaptı.

'ASGARİ' MAAŞ İSTİYORLAR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Mutlu ve refah içerisinde bir hayat sürmenin bütün emeklilerin en tabii hakkı olduğunu belirten Ergün, “Emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli” dedi.

Memur ve emekliye yüzde 6,39 zam kesinleşti Memur ve emekli maaşlarına yapılacak yarıyıl zammı için gözler haziran enflasyonuna çevrildi.

Kamudaki işçi erken emeklilik istemiyor 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği pazarlıklar kısa sürede başlayacak. Türk-İş ve Hak-İş, sağlık kurumlarında ek ödeme, tayin ve becayiş hakkı, erken emekliliğe yönlendirilmelerin iptali gibi talepleri de kabul ettirmeye çalışacak.