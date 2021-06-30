Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda dünya çapında oyunlar yazarak milyonlarca indirme oranı sağlayan, yazılan bu oyunlarla milyar dolara varan yatırım alan oyun sektörü tek çatı altında toplanıyor. ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED’in yanı sıra 32 firmanın katılımıyla Oyun Teknolojileri Kümelenmesi kuruldu. Kümelenme, bölgesel değil, tüm Türkiye’ye açık olacak, yürütülecek çalışmalarla küme firmalarının bilgi ve insan kaynakları çeşitlenecek, iş geliştirme süreçleri hızlanacak ve daha fazla sayıda ürün piyasaya sunulacak.

FARKLI AKTÖRLER SÜRECİ HIZLANDIRACAK

Dijital oyun endüstrisi farklı uzmanlık alanlarının bir araya geldiği bir üretim sürecine ve çok farklı aktörlerin olduğu bir ekosisteme sahip bulunuyor. Üretim sürecinde oyun tasarımcıları, görsel tasarımcılar, programcılar, test birimi, pazarlama ekibi gibi yetkinlik alanları yer alırken ekosistem içerisinde ise distribütörler, yayıncılar, donanım geliştiricileri, e-Spor kulüpleri, üniversiteler ve devlet kurumları gibi birçok farklı aktör faaliyet gösteriyor. Farklı aktörlerin bir araya getirilmesi, dijital oyun sektörünün gelecek yıllarda büyümesini oldukça hızlandıracak. Bölgesel ve ulusal kalkınmanın anahtarlarından biri, benzer faaliyette bulunan firmalarının bir arada hareket etmesini sağlayacak imkânlardan geçiyor.

TÜM TÜRKİYE'YE AÇIK OLACAK

Kümelenme, firmaları daha fazla iş birliği ve fikir alışverişine itecek mekanizmaları kurmayı amaçlıyor. Öte yandan yurt dışına daha fazla gitme imkânı sağlayarak girişimci firmaların dış piyasaları görmelerini, pazarlama faaliyetlerine katılmalarını ve ticari heyet içerisinde yer almalarını sağlamak da hedefler arasında bulunuyor.

Kümelenme, bölgesel değil, bütün Türkiye’ye açık olacak. Yürütülecek çalışmalarla Kümelenme firmalarının bilgi ve insan kaynakları çeşitlenecek, iş geliştirme süreçleri hızlanacak ve daha fazla sayıda ürün piyasaya sunulacak. Doğru pazarlama mekanizmalarının kurulmasıyla ürün satışlarında da başarı sağlanabilecek. Bu sayede hem küme firmaları daha çok kazanacak hem de Türkiye daha fazla ihracat geliri elde edecek. Başarı hikâyelerinin artmasıyla da yabancı yatırımcının gözü daha fazla Türkiye’nin üzerinde olacak.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ PROBLEMİ İÇİN ÇÖZÜM ARANACAK

Kümelenme çalışmaları içinde paydaş deneyimleri önem taşıyor. Firmalar özellikle bilgi paylaşımı ve proje iş birliği bağlamlarında etkin rol alacak. ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED ise ulusal ve uluslararası networking etkinliklerinin organizasyonunu sağlayacak. Kümelenme çalışmalarının yürütülmesi de ODTÜ TEKNOKENT öncülüğünde olacak. Üniversite ayağında ise sektörün en önemli problemlerinden biri olan nitelikli iş gücü problemini çözmeye yönelik çalışmalar yürütülecek.

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