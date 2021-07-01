Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Bosch’un ihracat rakamı yüzde 15 artışla 16 milyar TL’ye ulaşırken, 31 Aralık itibarıyla Türkiye’deki çalışanlarının sayısı da yüzde 10 artışla 18 bin 400 kişiye yükseldi. Pandemi ile ilgili devam eden belirsizlikler ve yarı iletkenlerde yaşanan sorunlara rağmen, 2021 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young “Satışlardaki artışın en büyük nedeni, otomotiv yedek parça, elektrikli el aletleri, ev aletleri ve termoteknoloji işlerimizdeki yüksek talep ve başarılı satış stratejisi oldu. 2021’de de olumlu bir yıl bekliyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA ŞİRKETİ

Bosch’un yapay zeka şirketine dönüştüğünü ifade eden Steven Young, şöyle devam etti: 2025 itibarıyle tüm Bosch ürünlerinin ya yapay zekâ içermesi ya da yapay zekâyla üretilmesi hedefleniyor. Yapay zekâ ve Endüstri 4.0, çalışanlarımız için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bursa fabrikamızda çalışanlarımıza, Bosch tarafından sağlanan fırsatlarla veri bilimi, veri analitiği ve makine öğrenmesi gibi yeni beceriler kazanma konusunda eğitimler veriyoruz. Kendi yapay zekâ uzmanlarımız, Türkiye’deki ve dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızı eğitiyor. Geleceğin işlerini öğrenmeleri için eğitim fırsatları sunuyoruz.

Öte yandan Bosch’un Bursa’daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikasında, benzinli motorlar için yeni nesil yüksek basınçlı pompa üretimi ağustos ayında başlayacak. Böylelikle Türkiye’de ilk defa dizel ve benzinli enjektör haricinde bir ürün gamı üretilecek. Bosch Rexroth’un Bursa fabrikasındaki tüm makineler de son teknolojiyle yenilenerek Endüstri 4.0’a hazır hâle getiriliyor. Bosch ayrıca hem sabit hem de mobil yakıt hücreli çözümler geliştirirken, 2021-2024 yılları arasında hidrojeni elektriğe çeviren teknolojiye 1 milyar avronun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

Bosch Türkiye'den 'Akıllı Kanca' Bosch Türkiye ekibinin geliştirdiği “Akıllı Kanca” projesi, Bosch Grubu’nun global kurum içi girişimcilik programında kuluçka aşamasına geçti.