Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Hepsiburada’nın halka arz hisse fiyatı 12 dolar ve buna göre açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde olurken, halka arzdan elde edilen gelir 700 milyon doların üzerinde gerçekleşti. Hepsiburada’nın halka arzı için düzenlenen gong töreninde konuşan NASDAQ Başkanı ve CEO’su Adena Friedman NASDAQ’ta işlem görecek ilk Türk şirketi olması nedeniyle Hepsiburada’yı kutladı. Bu halka arzı gerçek bir ilham kaynağı olarak nitelendiren Friedman “Türkiye’de önde gelen bir e-Ticaret platformu oluşturmanın yanı sıra, daha kapsayıcı bir işgücü oluşturma konusundaki kararlılığınız da aynı derecede ilham verici. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programınız 2017 yılından bu yana 19.000’den fazla kadın girişimciye ulaştı. 2020 yılına gelindiğinde Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin yüzde 20’sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olması etkileyici bir başarı” dedi.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ da halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasının, uluslararası yatırımcıların Hepsiburada ve Türkiye’ye inancın ve güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti. Emirdağ “NASDAQ’ta halka açılmamız, Türkiye’nin de küresel e-Ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme. Hedefimiz, halka arzla birlikte kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek, müşteri odaklı iş süreçlerimizi, teknoloji altyapımızı, ürün ve hizmet çözümlerimizi sürekli yenilemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak” diye konuştu.

e-Ticaret tavan yaptı Pandemi döneminde artan internet alışverişleri rekor düzeyde seyrediyor.