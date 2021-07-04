Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kente 22 Haziran-1 Temmuz arasında hava yolu ile 509 bin 373 yolcu geldi. Dış hatlardan 423 bin 695 kişi gelirken, iç hatlardan 85 bin 678 yolcu girişi oldu. En fazla turist 145 bin kişi ile Rusya’dan geldi. Rusya’yı 80 bin turist ile Ukrayna izledi. Diğer milletlerden gelen turist sayısı ise şöyle açıklandı: Almanya 59 bin 855, Polonya 23 bin 309, Kazakistan 14 bin 571, Romanya 13 bin 764, Belarus 10 bin 334, Moldava 10 bin 197. Öte yandan aynı tarihlerde dış hatlardan 2 bin 213, iç hatlardan 552 uçak geldi. Toplamda gelen uçak sayısı ise 2 bin 765 oldu.

Kısıtlama kalktı, Rus turist akını başladı Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte, içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

