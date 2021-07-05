Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay Rize

Türkiye'nin önemli gastronomi kentleri olan Mardin, Gaziantep, Hatay gibi illerin yanı sıra Karadeniz Bölgesi de atağa kalktı. Bölgenin önemli kentlerinden Rize'de "GastroRize" festivali başladı. Yeşili mavi ile buluşturan, kendine hayran bırakan doğası, tarihî kaleleri, evleri, şelaleleri ve yemeklerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağı ile ülkemizin her geçen gün dahada yükselen değerlerinden olan Rize'de 1-3 Temmuz tarihleri arasında GastroRize festivali gerçekleşti. Sektörün önemli isimlerini ağırlayan Karadeniz’in ilk gastronomisi üç gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Rize’nin mıhlaması, Anzer balı, kavurması, pepeçurası, baston ekmeği, kuru fasulye yemeği, pidesi, kolot peyniri ve enişte lokumu gibi tescili 10 ürünü var. Şehrin sadece çaydan ibaret olmadığı ve coğrafi işaretli ürünlerinin hak ettiği değerini bulması için konferanslarda bu vurgu öne çıktı.

BÜYÜYEREK SÜRECEK

Gelecek yıllarda etkinliğin kapsamının genişletilerek uluslararası bir festival hâline getirilmesinin amaçlandığını belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin şunları söyledi: Oldukça zengin olan yerel damak kültürümüzün gerek tadıyla gerekse sunumuyla dünya gastronomisi açısından büyük öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Biliyoruz ki; bundan sonraki süreçte hepinizin desteği ile şehrimizi tüm dünyadan daha fazla insanla buluşturacağız, turistik ve ekonomik değerini daha üst seviyelere taşıyacağız. Özellikle Karadeniz ülkelerinden Rize'ye turizm akışının sağlanmasında GastroRize'nin büyük katkısı olacağını düşünüyoruz.

Mayıs ayında kar gören Rizelinin tepkisi güldürdü Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırtırken, bir vatandaşın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında verdiği tepkiler de herkesi güldürdü.