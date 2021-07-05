Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kira artış oranı ne kadar sorusunun cevabı için gözler enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranları belli oldu.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 17,53 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE'de yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Açıklanan rakamlara göre, SSK emeklisine 8,45, memur ve memur emeklilerine ise 3+3 zammın dışında yüzde 5,45 enflasyon farkı verilecek.