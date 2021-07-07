Kurban Bayramı’na sayılı günler kala otogarlarda yoğunluk yaşandı. Bütün biletleri satan firmalar, ek seferlerler koydu. Ancak hem yoğun talebe hem de tam kapasite yolcuya rağmen bilet fiyatlarında düşüş yaşanmadı. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. İstanbul’dan Muş’a giden bir yolcu “Bileti 250 TL’ye aldım. Otobüsler yüzde 50 kapasite çalışırken de fiyat aynıydı. İndirim olabilirdi” dedi.
Otogarda bilet karmaşası: Biletler tükendi 17 günlük kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Anadolu'ya giden vatandaşların dönüş maratonu başladı. Kapasitenin yarı yarıya düştüğü seferlerde biletler tamamen tükendi.
Bayramda otogar denetimi Adana'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda otogarda otobüslerde trafik kuralı ihlali ve pandemi denetimi yaptı.
Koltuk sınırı kalktı, bilet fiyatları düşmedi
Koronavirüs tedbirleri 1 Temmuz’da kaldırıldı. Bu kapsamda şehirlerarası yolcu otobüsleri tam kapasite çalışmaya başladı. Ancak bilet fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Fiyatlar cep yakıyor
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala otogarlarda yoğunluk yaşandı. Bütün biletleri satan firmalar, ek seferlerler koydu. Ancak hem yoğun talebe hem de tam kapasite yolcuya rağmen bilet fiyatlarında düşüş yaşanmadı. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. İstanbul’dan Muş’a giden bir yolcu “Bileti 250 TL’ye aldım. Otobüsler yüzde 50 kapasite çalışırken de fiyat aynıydı. İndirim olabilirdi” dedi.
Etiketler : otobüs,otogar,otobüs bilet,