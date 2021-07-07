Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’dan Türkiye’ye uçuş yasağının kalkmasıyla gelen turist ve inen uçak sayısında her gün yeni bir rekor kırılıyor. Önceki gün Rusya’dan Antalya’ya 100 uçak inerken uçakların ortalama 250 yolcu kapasiteli oldukları dikkate alındığında 25 bin turist geldiği hesaplandı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Rusya’nın sınırlamaları kaldırdığı tarihten itibaren 29 Haziran’a kadar geçen dönemde Antalya Havalimanı’na yurt dışından 1.707 uçak indiğini belirterek haziran ayının son sekiz gününde 20 Rus şehrinden 389 uçağın Antalya’ya indiğini, Antalya’ya günde yaklaşık 15 bin Rus turistin geldiğini söyledi. Uçuş yasağının kalkmasından sonra ilk gün 22 Haziran’da Rusya’dan 44 uçak seferiyle Antalya Havalimanı’na 12 bin 200 yolcu gelmişti. İkinci gün olan 23 Haziran’da ise Rusya’dan Antalya’ya 41 uçakla 13 bin 143 Rus turist geldi. Bu sayılar her gün artarak 5 Temmuz’da 100 uçak ve 25 bin yolcu ile rekor düzeye ulaştı. Normalleşme adımları sonrası Antalya’ya 10 günde 509 bin yolcu girişi olurken en fazla turist 145 bin kişi ile Rusya’dan geldi. Şehre hem iç hem dış hatlardan toplamda 2.765 uçak iniş yaptı.

7 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Turizmde rekorlar yılı olan 2019'da Türkiye'ye 7 milyon 17 bin Rus, 5 milyon 27 bin Alman gelmişti. Turizm sektörü temsilcileri, “Türkiye'ye seyahat yasağı Rus vatandaşlarını o kadar etkiledi ki, uçuşların başladığı 22 Temmuz’dan itibaren büyük bir akın var. İlk günlerde günlük 45-50 uçaklık akın, 100 uçağa çıktı. Turist akınının sonbahar kasıma kadar devam etmesini bekliyoruz” diyor. TÜRSAB Başkanı da geçtiğimiz günlerde resmî talebin 5 milyon civarında olduğunu ifade etmişti. Son dakika planlamalarla bu sayının 7 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor.

TATİL İÇİN YAKINLARI ARADIK

Pek çok şey gibi tatil alışkanlıklarını da değiştiren pandemi döneminde ilk aranan özellik hijyen oluyor. Bayramda mümkün olduğunca kalabalıklardan uzak durmaya çalışan yerli turistler 2020’de havuzlu oteli tercih ederken 2021’de bungalovlar öne çıktı. İnsanların kalabalıkta sosyalleşmek yerine tabiatla iç içe tatili tercih ettiği, havuz yerine denizi aradığı bir dönem öne çıkıyor. Aynı şekilde uçak ya da uzun karayolu seyehati yapmak istemeyenlerin yakın yerlere önem verdiği dikkat çekiyor. İstanbul ve çevre illeri, geçen sene iki günlüğüne bile güneyi tercih ederken bu sene Şile öne çıktı. Olimpos dahi Şile’nin arkasında kaldı. Pandemi gelişmeleri, fiyatlarda da beklenmeyen artışları gündeme getirdi. Kapasite azalıp hijyen masrafları artınca fiyatlar 2020’ye kıyasla yüzde 30 arttı. Kurban Bayramı’nı da içine alan bir tatil dönemi için yer bulmanın zorluğundan bahseden turizmciler “Henüz rezervasyon yapmadıysanız acele etmenizde fayda var” açıklaması yaptı.

SEYAHATTE PANDEMİ ENGELİ KALKIYOR

Pandemiyle birlikte yaşanan uluslararası seyahat sınırlamaları, normale dönmeye başlıyor. Ancak, özellikle Schengen Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde ülkelere göre baş gösteren değişiklikler kafa karıştırıyor. Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak “Turistik seyahatlere kapıları ilk açanlar Fransa, Avusturya, Malta, Hollanda ve Estonya oldu. Çift BioNTech aşısını olan ve aşı kartını beyan edenler bu ülkelere rahatlıkla seyahat edebilecekler” dedi. Aşısı eksik olanların da aşı takvimine göre başvuru yapabileceğini söyleyen Çakmak “Henüz aşı olmadıysanız negatif test ile vize başvurusu yapabilirsiniz. Hatırlatmam gerekir ki, Schengen vizesi olsa da şu anda sadece vize alınan ülkeye seyahat edilebiliyor. Ancak ülkelerle sürekli temas hâlindeyiz” dedi.

Kısıtlama kalktı, Rus turist akını başladı Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte, içinde 132 Rus turistin bulunduğu uçak, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

4 milyon Rus turist sevinci Türkiye 'tam kapanma' ve 'hızlı aşılama'nın meyvelerini şimdi toplayacak. Rusya'nın uçuşları başlatma kararının ardından sadece Rus turist ekonomisinin 3,5 milyar doları bulması bekleniyor.