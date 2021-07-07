Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefleri kapsamında attığı adımlara bir yenisini daha eklediğini belirtti. Şirket, İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi satın almak için hisse devir sözleşmesi imzaladı. Devir, ilgili mercilerden gerekli izinlerin ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, İzmir Karadağ RES'in satın alımına ilişkin şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesine öncülük ediyor ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda 2020 yılında öz tüketim modeli ile ürettiğimiz elektrik, bin 230 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine karşılık gelecek büyüklüğe ulaşmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde grubumuzun ilk güneş enerjisi santrali ile yılda 1,2 milyon kWh elektrik üretiyor, 448 ton karbondioksit salınımını önlüyoruz. Türkiye'de solar panellerle kendi elektriğini üreten ilk veri merkezi olma özelliği taşıyan Ankara Veri Merkezimizde kurulu güneş enerjisi gücümüzle yılda 300 bin kWh elektrik üretiyoruz. Buna Çorlu Veri Merkezimizdeki, Diyarbakır ve Adana'da yer alan plaza binalarımızdaki güneş enerjisi yatırımlarını da eklediğimizde, sadece Türkiye'deki lokasyonlarımızda yılda yaklaşık 730 bin kWh enerji üretebilecek kapasiteye ulaştık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili projelerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz".

İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'nin yüksek üretim verimliliğine de vurgu yapan Erkan, şirketin sürdürülebilirlik odağını güçlendirmeyi ve çevreye bıraktığı izin daha da azalmasını amaçladıklarını ifade etti. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans süresinin 2057'ye kadar devam edeceğini aktaran Erkan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye'de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet veriyor. Yenilenebilir enerji ve santral yatırımlarımızın yanı sıra, yeşil enerji şirketleri ile yaptığımız elektrik ticaretleri sayesinde de çevreci yöntemleri teşvik etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Turkcell Enerji Çözümleri'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını devam ettirerek, şirketi sıfır karbon salınımı olan, çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket haline getirmeyi hedefliyoruz".

Şirket, işletme değerinin 29,6 milyon dolar olarak belirlendiği Boyut Grup Enerji'nin satın alımında, şirketin net borçları sonrasında 11,5 milyon dolar tutarında nakit çıkışı gerçekleştirecek. Toplam kurulu gücü 18 MW olan İzmir Karadağ RES'in yılda yaklaşık 67,5 GWh'lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip ve bu sayede 22 bin 500 konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Santralin 2026 yılı sonuna kadar devlet alım garantisi bulunduğundan, 2021-2026 arası dönemde yıllık gelirinin yaklaşık 5 milyon dolar olması bekleniyor.