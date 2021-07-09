Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

altın fiyatları düşüş bandında hareket etmeye başladı. Bu bağlamda Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla kapatarak, 502,50 liradan tamamladı. Bir süredir dalgalı grafikle seyredendüşüş bandında hareket etmeye başladı. Bu bağlamda Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla kapatarak, 502,50 liradan tamamladı.

9 TEMMUZ 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 814,00 lira, Cumhuriyet altını 3.332,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 502,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 503,00 503,20 502,30 502,50

Cumhuriyet Ata Lira 3.315,00 3.336,00 3.311,00 3.332,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 459,00 463,00 458,30 462,30

Lira(Tam) Ziynet 3.240,00 3.260,00 3.236,00 3.256,00

Yarım Ziynet 1.620,00 1.630,00 1.618,00 1.628,00

Çeyrek Ziynet 810,00 815,00 809,00 814,00

ALTININ KİLOGRAM FİYATI DÜŞTÜ

Altın piyasasında, en düşük 502 bin 470 lirayı, en yüksek ise 506 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 502 bin 470 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 402 bin 939,78 lira, işlem miktarı ise 632,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 378 milyon 291 bin 147,11 lira oldu.