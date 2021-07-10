Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İşyeri, market, büfe, bilet satış yeri, restoran, terzi, berber vb. nitelikteki işyerleri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan çok amaçlı salonda toplanacak ihale komisyonu huzurunda 29 Temmuz 2021 tarihinde açık teklif usulü ile kiralanacak. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi ise saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

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