Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin köklü sivil toplum örgütlerinden Türkiye Müteahhitler Birliği “Temmuz 2021 İnşaat Sektörü Raporu”nu yayınladı. “Orta Gelir Tuzağı Sonrası Dar Gelir Sarmalı mı?” başlıklı analizde maliyetlere dikkat çekilerek “Yaklaşık iki yılı aşkın zamandır yüksek artışlar dikkat çekmektedir. Özellikle demir-çelik ve çimentodaki artışların yansıdığı İnşaat Maliyet Endeksi nisanda, yıllık bazda yüzde 35,5 arttı. Malzeme ve işçilik endeksi, sırasıyla yüzde 43,1 ve yüzde 20,6 yükseldi. Girdi maliyetlerindeki öngörülemez artışların önüne geçilmesi hem kamu projeleri hem de ekonomik konut üretimi açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.

Son dönemde konut fiyatlarındaki artışın da devam ettiği belirtilen raporda “TCMB tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 32,4 artmıştır. Önümüzdeki sonbaharda faiz oranlarında düşüş gerçekleşse bile, bu defa da konut talebi artışıyla fiyatlarda kayda değer düşüş beklentisi mevcut değildir. Türkiye’de şu an yaklaşık 1,5 milyonluk konut stoku bulunduğu hesaplanmaktadır. Yıllık 800 bin civarında konut ihtiyacı bulunmakta olup, mevcut stokun doğru politikalarla eritilebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede özellikle ilk el konut satışlarına yönelik düşük faizli kredi kampanyalarının hayata geçirilmesi önemlidir. TÜİK verilerine göre; Türkiye’de konut sahipliği oranı 2019’da %58,8 iken, geçen yıl gerçekleştirilen kampanyalara ve düşük faiz ortamına rağmen %57,8’e inmiştir. Özellikle dar gelirliler için daha uzun soluklu, alternatif gayrimenkul finansman modelleri geliştirilmeli” ifadelerine yer verildi.

YURT DIŞINDA 6,5 MİLYAR DOLARLIK 100 PROJE

Yılın ilk altı aylık döneminde Türk müteahhitlik firmaları, 33 ülkede 6,5 milyar dolar tutarında 100 proje üstlendi. 1972 yılından bugüne kadar üstlenilen proje tutarı 428 milyar dolara ulaştı. Bu yıl en fazla proje üstlenilen ilk beş ülke; Zambiya (1,3 milyar doları tutarında 1 proje), Slovenya (748 milyon dolar tutarında 2 proje), Kazakistan (674 milyon dolar tutarında 7 proje), Azerbaycan (543 milyon doları tutarında 11 proje) ve Rusya (405 milyon doları tutarında 3 proje) oldu. Türkiye Müteahhitler Birliği “Yurt dışında bu yıl 20 milyar dolar ve orta vadede 50 milyar dolar proje hedefi korunmaktadır. Avrasya ve Orta Doğu’da aktif olunan geleneksel pazarlar ile Afrika, Uzak Doğu ve Latin Amerika yakından takip edilmektedir” açıklamasında bulundu.

Yabancıya konutta hedef 20 milyar dolar “Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı” kapsamında 20 milyar dolarlık satış beklenirken, bunun için Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Hong Kong, Singapur ve Hindistan pazarlarına yönelik iletişim faaliyetleri yürütülecek. TİM’in Dubai, Londra ve New York’ta bulunan ticaret merkezlerinde tanıtım ofisi kiralanarak sıcak satış yapılacak.

Çinliler Türkiye’de konut yapacak Son bir yılda Türkiye'de gayrimenkul alımlarıyla dikkat çeken Çin, iç pazara konut geliştirici olarak girmeyi de hedefliyor.